Mountainbiker stürzt in Tirol 100 Meter in Tiefe

Kollege in Unterkunft schlug Alarm

Trotz der schweren Verletzungen war es dem Mann noch gelungen, seinen Kollegen in der Unterkunft anzurufen. Dieser setzte daraufhin sofort die Rettungskette in Gang. Der Verunfallte wurde schließlich von den alarmierten Einsatzkräften vor Ort erstversorgt, dann mittels Hubschraubertau geborgen und letztlich in die Innsbrucker Klinik geflogen.