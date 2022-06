Wie geht es Ihnen nach zehn Jahren in der Politik?

Sie wollten und wollen „was weiterbringen“. Woher kam dieser Impuls? Sind Sie einfach vom Naturell her so, ist das familiäre Prägung oder einfach Ihr Schicksal?

Naja, das zieht sich bei mir eigentlich schon von klein auf durch. Ich bin in Vereinen aufgewachsen, das ist einfach so der Grund dafür gewesen. Es hat auch mit ehrenamtlichem Engagement bei Vereinen begonnen, zuerst in der Jungschar. Das ist ja was Schönes, Miteinander etwas zu schaffen. Ich habe extrem viele Menschen auf diesem Weg kennenlernen dürfen. Und genauso lege ich es auch weiter an. Wenn ich eine Handvoll junger Menschen auch inspirieren kann, in die Politik zu gehen, dann habe ich, glaube ich, schon viel erreicht. Weil fünf von uns schaffen mehr als eine Einzelne, ein Einzelner.