Ländle-Teams kämpfen um Meistertitel

Die Saison in der Schweizer NLA verlief weder für den RHC Dornbirn noch für den RHC Wolfurt nach Wunsch. Die Messestädter verpassten den Finaleinzug, die Hofsteiger mussten gar aus der Liga absteigen. Darum ist die österreichische Meisterschaft für die beiden Finalteams die letzte Chance, versöhnlich abzuschließen. „Eine Art Schadensbegrenzung“, meint Dornbirns Marcel Schrattner. Die Best-of-three-Serie startet am Sonntag (18 Uhr) in der Stadthalle. Beim zweiten und auch beim eventuellen dritten Spiel genießt Titelverteidiger Wolfurt Heimrecht.