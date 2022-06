Gewessler zur Grünen Vizeparteichefin gewählt

Gewessler wurde am Freitag bei einem Erweiterten Bundesvorstand (EBV) in Wien zur Stellvertreterin von Parteichef Werner Kogler (Grüne) gewählt. Sie löst in dieser Funktion die Abgeordnete Nina Tomaselli ab, die sich auf ihre Arbeit im parlamentarischen Untersuchungsausschuss konzentrieren wolle, wie Kogler berichtete. Gewessler nahm ihre neue Aufgabe „mit viel Mut und großem Dank“ an. Ihre Partei sei bereit, sich den Herausforderungen zu stellen und die Energiewende zu schaffen.