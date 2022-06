Christa Schleper erhält „Austro-Nobelpreis“ 2022

Fenster in die frühe Evolution

So eröffnen die überraschend komplexen Loki-Archaeen ein Fenster in die frühe Evolution und die Entwicklung der ersten Zellen, wie man sie auch in unserem Körper findet. Dieses „Missing Link“ oder Bindeglied in der Entwicklungsgeschichte war vermutlich der Startpunkt für komplexere Lebensformen. Für Schleper ist die Frage, wie es letztlich dazu gekommen ist, „eine der größten Fragen in der Biologie“. An der Klärung arbeite man mit den Wittgenstein-Mitteln nun weiter.