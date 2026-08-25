Mixed Djokovic/Sabalenka früh ausgeschieden

Das schillernde Tennis-Duo Novak Djokovic/Aryna Sabalenka ist am Dienstag gleich in der ersten Runde des Mixed-Bewerbs der US Open ausgeschieden.
Der serbische Rekord-Grand-Slam-Sieger und die belarussische Weltranglistenerste unterlagen in New York dem Briten Henry Patten und der Tschechin Katerina Siniakova 4:1, 2:4, 2:10.
Der Mixed-Bewerb wird beim letzten Grand-Slam-Turnier seit dem Vorjahr in die Woche vor Beginn der Einzel- und Doppel-Turniere vorgezogen.
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