Streit um Zigarette: Franzose schießt Mann in Kopf

Ein Streit um eine Zigarette ist in Frankreich derart eskaliert, dass ein Mann einem anderen in den Kopf geschossen und ihn damit lebensgefährlich verletzt hat. In einer Ortschaft bei Toulouse habe der Mann am Mittwochabend zunächst mit einer Gruppe jüngerer Menschen einen Streit angezettelt, weil diese ihm keine Zigarette geben wollten, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Daraufhin sei der Mann nach Hause gegangen und mit einer Schusswaffe zurückgekehrt.