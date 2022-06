97 Firmenpleiten allein im ersten Halbjahr

Bauwirtschaft am meisten betroffen

Am häufigsten von Insolvenzen betroffen waren die Bauwirtschaft sowie die Immobilienfinanzierungsbranche. Danach folgen Autowerkstätten und Fahrzeughandel. Die Einschätzung für das zweite Halbjahr: „Es ist zu erwarten, dass sich der kontinuierliche Anstieg der Insolvenzeröffnungen im Burgenland fortsetzen wird“, so Brigitte Dostal vom KSV.