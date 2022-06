Wo sind denn alle Leute? Fast alle haben Arbeit

Die Frage aller Fragen, die angesichts der vielen Mitarbeiter suchenden Branchen gestellt wird: Wo sind alle Leute? Die waren doch vor der Pandemie auch da? „Kärnten Inoffiziell“ stellte diese Frage an den Chef des Kärntner Arbeitsmarktservice Peter Wedenig. Und der sieht viele Gründe für die aktuelle Situation: „Wir nähern uns derzeit einer Vollbeschäftigung. Dienstag waren nur 12.379 Arbeitssuchende vorgemerkt, es geht unter die fünf Prozent.“ Und zweitens hätten wir Ende Mai in Kärnten mit 224.000 Beschäftigten eine enorm hohe Zahl an Menschen in Arbeit gehabt, erläutert Wedenig.