Krypto-Absturz lässt Grafikkarten-Preise sinken

Ethereum-Erzeugung lohnt sich nicht mehr

Die Folge: Die Krypto-Industrie, die in den vergangenen Jahren Grafikkarten für die Ethereum-Erzeugung hamsterte, hat keinen Bedarf für die vielen Grafikkarten in ihren Rechenzentren. Firmen und private Miner versuchen, ihre Berge an Grafikkarten auf eBay und anderen Marktplätzen zu Geld zu machen - und sind ob des nun plötzlich üppigen Angebots gezwungen, geringere Preise zu verlangen. Gleichzeitig sind im Handel nun mehr Grafikkarten verfügbar, weil die Krypto-Miner nicht mehr alles aufkaufen.