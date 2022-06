Wegen Frau duellierten sich Freunde in Tiefgarage

Es ging um eine Frau: Ein 17-jährige Syrer und ein 16-jähriger Staatenloser aus dem Bezirk Linz-Land, beide verband eine ehemalige Freundschaft, trafen sich am Montag gegen 18.45 Uhr in einer Tiefgarage in Traun. Beide beteuerten, dass es ursprünglich um eine Aussprache in Anwesenheit von mehreren Freunden gehen sollte, die allerdings in einer Rauferei endete.