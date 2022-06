Unfallrisiko in beliebten Urlaubsländern ist höher

Mit 72 Verkehrstoten pro Million Einwohner gab es in Kroatien im Vorjahr fast doppelt so viele Todesopfer wie in Österreich mit 40, in der EU war nur in Lettland, Bulgarien und Rumänien der Straßenverkehr noch gefährlicher, wie eine VCÖ-Analyse auf Basis von Daten des European Traffic Safety Council ergab. In Italien gab es im Vorjahr pro Million Personen 48 Verkehrstote, in Griechenland 57. Auch in einigen Nachbarländern ist die Unfallgefahr höher als in Österreich: In Tschechien kamen im Vorjahr bei Verkehrsunfällen 50 Menschen pro Million Einwohner ums Leben, in Slowenien 54 und in Ungarn 56.