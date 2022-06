Was im Sommerurlaub in Kroatien zu beachten ist

Keine Maskenpflicht und ausreichend Testmöglichkeiten

Maskenpflicht besteht derzeit keine, weder in Beherbergungen noch in Restaurants, Cafés oder Nachtlokalen. Man sei sich der Pandemie weiterhin bewusst, wie Toncinic betont, aber Urlauber können sich seinen Worten zufolge frei im Land bewegen. In öffentlichen Verkehrsmitteln und etwa Taxis werde das Tragen einer Maske lediglich empfohlen, sei aber auch dort nicht verpflichtend. Testmöglichkeiten gäbe es in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen in „jedem touristischen Ort, in jeder Stadt“. Zudem könne ein Covid-Test auch in Absprache mit dem Gastgeber in jeder Unterkunft organisiert werden. Einer Reise nach Kroatien stehe somit nichts mehr im Wege, so der Touristiker.