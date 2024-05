Ländle-Flieger stürzt ab, beide Insassen tot

Das tragische Ende eines Urlaubstrips in den Alpen: Unmittelbar nach dem Start vom Flugplatz Challes-les-Eaux – direkt an der Grenze zur Schweiz gelegen – bohrte sich die zweisitzige Sportmaschine Donnerstagnachmittag in die Erde. Für den Vorarlberger Piloten und seine aus Tirol stammende Freundin kam jede Hilfe zu spät, das Paar starb in dem Wrack.