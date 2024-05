„Schilling-Affäre“: Grüne stehen vor Zerreißprobe

Reaktion von Schilling: „Sigi ist eine Freundin“

Schilling soll nunmehr auch Klubchefin Maurer einige Affären angedichtet haben. Auch sei Maurer ihr gegenüber übergriffig geworden. Freitag meldete sich die EU-Kandidatin zu den neuen Vorwürfen zu Wort. Sie bestreitet die Behauptung von Übergriffen und hält via X fest: „Sigi ist eine Freundin und ich bin froh, sie in meinem Leben zu haben.“ Und weiter: „Ja, ich habe in meinem Leben schon mal Gerüchte über Affären gehört und sie dann ohne groß nachzudenken weitererzählt.“