Urlaub im eigenen Land: So teuer wird der Spaß

Österreicher urlauben gerne im eigenen Land. Laut aktueller Erhebung plant heuer jeder Zweite eine Auszeit in der Heimat. Tirol steht als Ziel hoch im Kurs. Im vergangenen Sommer urlaubten 900.000 Österreicher zwischen Arlberg und Lienzer Dolomiten. Viele Gäste kommen sogar aus dem eigenen Bundesland. Nirgends in Österreich ist Urlaub direkt vor der Haustür so beliebt wie in Tirol.