Nicht in Wien! Landeschef will Nationalstadion

Die Reaktion der steirischen Fußball-Bundesliga-Klubs auf den Vorstoß von LH Drexler fällt zwiespältig aus. „Es ist gut, dass es von Seiten des Landes einen Vorstoß in der Causa gibt“, so GAK-Boss René Ziesler. „Beim Thema Fußballinfrastruktur muss ja gesamtverantwortlich gedacht und stetig investiert werden, hier geht es ja am Ende auch um die Jugend in unseren Vereinen.“ Sturm-Präsident Christian Jauk unterstützt „gerne alles, was dem Sport und damit der Gesundheit förderlich ist. Visionen werden aber meist zum reinen Politikum. Daher plädiere ich weiterhin für eine zeitnahe und machbare Lösung.“ Auf den gleichen Nagel schlägt Hartberg-Obmann Erich Korherr. „Diese Vision ist schön für die Steiermark und ein Zukunftsdenken – es löst aktuell unsere Probleme allerdings nicht und ist nicht das, was wir in der Steiermark derzeit brauchen. Wir haben aktuell kein UEFA-taugliches Stadion in unserem Bundesland. Dazu müssen bei einer Multifunktionsarena viele Fragen beantwortet werden. Wer bekommt wann den Vortritt, die Fußballklubs oder die Konzertveranstalter? Wer bespielt das Stadion so, dass alle Kosten abgedeckt sind?“