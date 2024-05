Weißhaidinger startet in Doha mit Rang 5 in Saison

Jetzt folgt St. Pölten

Weißhaidinger legte in Doha eine konstante Serie mit sechs gültigen Würfen hin. Dreimal blieb er dabei über 64 m. Mit seiner besten Weite, den 65,14 m, erzielte er seinen siebentbesten Start in eine Freiluftsaison. Top sind hier die 68,63 m von Schwechat 2020. Seinen nächsten Wettkampf bestreitet der Olympia-Dritte von Tokio 2021 am nächsten Freitag in St. Pölten. Nach St. Pölten folgt am 19. Mai das Meeting in Marrakesch, wo heuer erstmals der Diskuswurf der Männer offizieller Bewerb der Diamond League ist.