Bitter für Deutschland! Bayern-Kicker droht EM-Aus

Der Offensivspieler des FC Bayern München erlitt laut Club-Mitteilung vom Freitag beim Halbfinal-Aus in der Champions League gegen Real Madrid einen Muskelbündelriss im linken, hinteren Oberschenkel. Gnabry fehlt der Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel in den beiden Bundesliga-Spielen am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg und danach bei der TSG 1899 Hoffenheim.