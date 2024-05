Warum es beim FPÖ-Auftakt plötzlich gestunken hat

„EU-Speck“

Am Programm der Freiheitlichen hat sich nichts geändert: So will Vilimsky weiterhin den „EU-Speck“ abschaffen, also Kommission und Parlament halbieren. „Je kleiner das Brüsseler Bürokratiemonster ist, desto weniger kann es mit immer mehr Vorschriften in das Leben der europäischen Bürger eingreifen“, meinte der freiheitliche Spitzenkandidat. Gleichzeitig müssten „Irrsinnigkeiten“ beendet werden, mit denen die EU den Menschen das Leben schwer mache.