Eden Golan katapultiert sich ganz nach vorne!

Dabei steht die 20-Jährige in Malmö massiv unter Druck ob des Gaza-Krieges. In der Halle wurde die Sängerin immer wieder von Teilen des Publikums ausgebuht, und in der ESC-Woche sind zahlreiche Protestveranstaltungen in Malmö gegen die Zulassung Israels zum Bewerb angesetzt. Dazu zählte auch ein Demonstrationszug am Donnerstag mit Tausenden Teilnehmenden, darunter „Fridays for Future“-Ikone Greta Thunberg. Ein weiterer soll am Finaltag folgen.