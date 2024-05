„Kodex“ für Asylwerber: mehr Schein als Sein?

Das hat sich mittlerweile geändert: Bereits ab 1. Juni soll der Kodex für Asylwerber eingeführt werden, am Freitag präsentierten Landeshauptmann Markus Wallner und Gantner die Eckpunkte der Vereinbarung. Eines gleich vorweg: Ein Kodex im Sinne eines gesetzlich verbindlichen Regulativs ist das Schriftstück nicht. So bekommen zwar alle ab 1. Juni in Vorarlberg ankommenden Asylwerber sowie jene rund 1750 Flüchtlinge, die sich bereits in der Grundversorgung befinden, die Vereinbarung vorgelegt, eine Verpflichtung zur Unterschrift gibt es allerdings nicht. Noch nicht, wie Landeshauptmann Wallner betont: „Wir gehen stufenweise vor. Wenn es in einer Vielzahl von Fällen zu einer Verweigerung kommt oder sich Asylwerber nicht an den Kodex halten, werden wir eine zweite Stufe einleiten.“ In diesem Fall würde das Land das Sozialleistungsgesetz ändern und Sanktionen festschreiben – konkret die Kürzung des Taschengelds. Die Gesetzesänderung sei bereits vorbereitet und könnte innerhalb von wenigen Wochen umgesetzt werden, so Wallner. Die Einführung einer solchen Strafe würde aber frühestens in einem Jahr erfolgen – also erst nach der Landtagswahl. Das liegt auch daran, dass der grüne Koalitionspartner den „Kodex“ zwar in der derzeitigen Form mitträgt, sich aber gegen Strafen ausspricht: „Ich bin froh, dass wir Grüne uns bei der Frage der Sanktionsmöglichkeiten durchgesetzt haben und es zu keiner Taschengeldkürzung kommen wird“, unterstreicht Klubobfrau Eva Hammerer.