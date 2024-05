Schweiz & Deutschland legen bei WM mit Siegen los

In der Österreich-Gruppe A setzte sich die Schweiz in Prag gegen Norwegen mit 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) durch. Vizeweltmeister Deutschland gewann in Ostrava im Auftaktspiel der Gruppe B gegen die Slowakei mit 6:4 (0:0, 3:2, 3:2). Später am Abend (20.20 Uhr) kommt es ebendort zum Schlager Schweden gegen USA, in Prag trifft Gastgeber Tschechien auf Finnland.