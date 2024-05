Horror-Crash von Porsche überschattet Spa-Quali!

Riesenaufregung im Qualifying für die 6 Stunden von Spa: Schon bald nach dem Start in die Zeitenjagd ist Alex Malykhin im Manthey Pure Rxcing Porsche schwer verunglückt! Der Weißrusse, Teamkollege des Steirers Klaus Bachler, verlor in Raidillon die Kontrolle über seinen LMGT3-Boliden und schlug mit großer Wucht in die Streckenbegrenzung ein …