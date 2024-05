Diese Stars wurden vom „Pleitegeier“ zum Film-Star

Halle Berry lebte in Obdachlosenheim

Halle Berry war nach New York gezogen, um dort Schauspielerin zu werden. Sie bekam keine Rolle und war so pleite, dass sie auf der Straße landete. Als sie erfuhr, dass sie eine Rolle in der Sitcom „Wer ist hier der Boss?“ bekommen hatte, hauste sie in einem Obdachlosenheim. Die Gastrolle wurde zum Türöffner zu einer großen Hollywoodkarriere, dessen Höhepunkt ein Oscargewinn für „Beste Hauptdarstellerin“ war.