Prostituierte auf Raubzug: „Opfer listig betäubt“

Mit K.-o.-Tropfen: „Opfer listig betäubt“

Denn die zwei Prostituierten und ihr 53-jähriger Zuhälter waren nur darauf aus, die Freier auszurauben. „Sie warteten einen günstigen Moment ab, um das Opfer listig zu betäuben“, schreibt die Staatsanwaltschaft Wien in der Anklageschrift. Der Modus Operandi sei stets gleich geblieben: Zu zweit oder alleine machten die Frauen dem Opfer schöne Augen, schütteten K.-o.-Tropfen in sein Getränk. „Sie wurden innerhalb kürzester Zeit bewusstlos, und blieben es – aufgrund der massiven Dosierung des Benzodiazepin – fallweise bis zu zwei Tage lang“, so die StA.