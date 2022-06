100-mal mehr Corona-Fälle als noch vor einem Jahr

Am 20. Juni 2021 wurden landesweit zehn neue Corona-Fälle gemeldet. Ein Jahr später waren es gestern 1041 - und das, obwohl ja beispielsweise in den Schulen gar nicht mehr getestet wird. Aber nicht nur in den Laboren herrscht derzeit wieder mehr Betrieb - auch in den Spitälern werden wieder mehr infizierte Personen behandelt. Insgesamt lagen gestern in NÖ 124 Patienten mit Corona auf Normalstationen.