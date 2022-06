Faszination Apnoetauchen: Ohne Druck in die Tiefe

Peter Stetina, Kärntens einziger international ausgebildeter Freitauchlehrer, ist überzeugt, dass es kein Abenteuer für Extremisten, sondern Erlebnis für jeden gesunden Menschen ist. Der St. Veiter bietet daher Anfängerkurse an allen Kärntner Seen und am Meer an. Da geht es freilich nicht darum, in Weltrekordtiefen (214 Meter) vorzudringen. Getaucht wird bis maximal 40 Meter, und das ohne Stress und Wettkampfgedanken, sondern mit Genuss.