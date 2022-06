Bis zu 34 Grad: Die erste Hitzewelle rollt an

Während die Hitze am Montag in großen Teilen Österreichs nachlässt, bleibt es bei uns heiß. „Bei Temperaturen zwischen 32 und 34 Grad, feuchter Luft und kaum Wind wird es schwül werden“, prophezeit Rieder. Abkühlung könne man sich zwar in den Bergen holen, allerdings müsse man jederzeit mit Hitzegewittern rechnen: „Bis zu den Seen werden sie aber wahrscheinlich nicht kommen.“ Apropos: Das Wasser in den meisten Badeseen hat mittlerweile 22 Grad und mehr.