Temperaturen über 30 Grad belastend für Gesundheit

Die Temperaturen in Österreich klettern in die Höhe und das erste Hitze-Wochenende steht vor der Türe. Hohe Außentemperaturen von 30°C und darüber bergen Gefahren wie Sonnenbrand, Sonnenstich oder Hitzeerschöpfung. Folgende Tipps helfen dabei, in den kommenden Wochen einen kühlen Kopf zu bewahren.