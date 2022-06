Mehr Durchblick für Energie in unseren Gemeinden

Gemächlich in Richtung Klima-Abgrund sei Oberösterreich unterwegs, meinen - wie berichtet - die Grünen. Im Landtag, beim Umgang mit grünen Anträgen, mag das ja so sein. Aber außerhalb von Gesetzgebung und Resolutionsversandbüro geht’s in der Praxis doch fast hyperaktiv in Richtung Energiewende, macht ÖVP-Landesrat Markus Achleitner klar. Dabei spielt die Raumordnung auch eine immer größere Rolle: Wo sind die richtigen „Kraftplätze“ zum Beispiel für Nahwärmeanlagen oder Öffi-Investitionen?