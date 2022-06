Oberösterreich geht pomali in den Klima-Abgrund

Schwarz-Blau im Linzer Landhaus lege „eine Gemächlichkeit an den Tag, die den Ausstieg aus den fossilen Energien mehr als Empfehlung, denn als höchste Dringlichkeit erscheinen lässt“, so Grün-Politiker Mayr. Und dabei geht’s, Verzeihung, nicht einmal direkt ums Eingemachte, sondern „nur“ um Landtagsarbeit, die der grüne Fraktionschef so erläutert: „Vor über einem halben Jahr haben wir in der ersten Arbeitssitzung der neuen Landtagsperiode einen Antrag für eine Klima- und Energiestrategie OÖ zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2040 eingebracht. Dieser Antrag wurde dem Unterausschuss Klimawandel zugewiesen, der voraussichtlich am 6. Oktober erstmals zusammentritt, nachdem eine Terminfindung für Juni gescheitert ist.“