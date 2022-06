Pure Evoke Play: Vielseitiges WLAN-Radio mit Akku

Akkubetriebene Bluetooth-Lautsprecher für unterwegs haben oft kein WLAN, vernetzte Multi-Room-Speaker für daheim hängen meist an der Steckdose. Das Evoke Play vom Hi-Fi-Unternehmen Pure will beides kombinieren und vereint Bluetooth-Box mit Analog-, Digital- und Streaming-Radio - dank Akku am Balkon oder im Garten nutzbar. Ein Rundum-Sorglospaket? Wir haben es getestet.