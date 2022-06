Musk: Ehrgeizige Twitter-Pläne und eine Mega-Klage

Tesla-Chef Elon Musk hat in einer Video-Konferenz mit Twitter-Angestellten im Falle seiner geplanten Übernahme des Kurznachrichtendienstes von der Notwendigkeit einer „Rationalisierung der Mitarbeiterzahl“ gesprochen. Der Milliardär, der sich zu dem Call zehn Minuten zu spät einklinkte und per Smartphone daran teilnahm, erläuterte zudem seine ehrgeizigen Pläne. So wolle er die Nutzerzahl pro Monat auf „mindestens eine Milliarde“ steigern und Funktionen nach Vorbild des chinesischen Dienstes WeChat andenken. Warum Twitter? „Ich liebe Twitter“, so Musk, den ein Kryptowährungs-Investor auf 258 Milliarden Dollar verklagt.