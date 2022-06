Elon Musk droht mit Rückzug aus Twitter-Übernahme

Der Milliardär Elon Musk droht erneut mit dem Ausstieg aus seiner für 44 Mrd. Dollar (41 Mrd. Euro) geplanten Übernahme des US-Kurznachrichtendienstes Twitter. In einem am Montag veröffentlichten Schreiben seiner Anwälte heißt es, dass Twitter seine Verpflichtungen „eindeutig verletzt“ habe. Musk behalte sich daher alle Rechte vor, die Fusionsvereinbarung zu kündigen. Er will genaue Daten über den Anteil gefälschter Twitter-Konten.