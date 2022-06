Mehr Lust auf lesen und singen machen

Christa Wltschek engagiert sich in verschiedensten Bereichen sehr erfolgreich ehrenamtlich. So leitet die 62-Jährige als Obfrau unter anderen den Verein „Lesefreu(n)de“, der sich zum Ziel gesetzt hat, in der Bibliothek in den Penknergasse 5 ( 0664/13 07 062) ein großes Angebot zu bieten, um die Lesefreude wieder zu fördern. Dort werden auch die verschiedensten Lesevorträge abgehalten, die vom Verein unterstützt werden. Aber auch in der Kulturszene, bei der Rettung war und ist Wltschek tätig. Ebenso leitete sie einen Schulchor. Mit einem Wort „Eine Hans-Dampf-Frau in allen Gassen“, die heute für ihre Tätigkeit mit dem „Poldi der Woche“ ausgezeichnet wird.