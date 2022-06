Schulsystem in Kärnten wieder in Vollbetrieb

Info-Schreiben ging bereits an alle Schulen

Früher als angekündigt konnte das System aber am Mittwoch wieder in Vollbetrieb gehen. „Damit ist die Ausstellung von Zeugnissen in gewohnter Form möglich, können notwendige Bescheide wie üblich erstellt werden. Ein entsprechendes Info-Schreiben ging von der Bildungsdirektion Kärnten an alle Pflicht- und Berufsschulen in Kärnten“, so Kaiser weiter.