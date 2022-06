Basketball-Nationalteam bekommt eigenes Parkett

Irland ist zu Gast in der Sporthalle Alpenstraße, drei Tage später folgt die Partie gegen Zypern an selber Stelle. Ein Testlauf für die Mozartstadt, um in Zukunft weitere Spiele der Nationalmanschaft an die Salzach zu bringen – der Verband denkt da auch an die Salzburgarena. Denn die Halle in der Alpenstraße ist dem Weltverband (FIBA) an sich zu klein, verrät Basketball Austria-Generalsekretär Johannes Wiesmann: „Das Fassungsvermögen müsste eigentlich größer sein für internationale Spiele, wir haben aber eine Sondergenehmigung erhalten.“