Gilgamesch-Epos für Klangwolke visuell umgesetzt

Als eines der ältesten überlieferten literarischen Werke ist das Gilgamesch-Epos für Brucknerhaus-Intendant Dietmar Kerschbaum „eine Reise zu unseren intellektuellen und kulturhistorischen Ursprüngen“. Der Mythos, der sich um Unsterblichkeit und zahlreiche weitere große Themen dreht, wird von Pierre Audi als „Mother Gilgamesh“ inszeniert. Audis Biografie ist voller großer Namen - er gründete das Almeida Theatre in London, war lange Jahre Direktor der niederländischen Nationaloper und leitet seit 2018 das Festival in Aix-en-Provence. Er inszenierte bei den Salzburger Festspielen, an der New Yorker Met oder der Mailänder Scala.