Die Natur ist das beste Klassenzimmer

Beim Festakt in Riefensberg waren u. a. Landtagsvizepräsidentin Monika Vonier (ÖVP), Andreas Kappaurer, Leiter der Vorarlberger Bildungsdirektion, sowie Umweltlandesrat Daniel Zadra (Grüne) anwesend. Letzterer trat auch in einem sehr unterhaltsamen Umweltquiz gegen die Schüler an.