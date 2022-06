Energiepreise im April nicht weiter angestiegen

Angesichts der hohen Preise fühlt es sich für den Endverbraucher zwar nicht so an, aber die Energiepreise sind im April nicht weiter angestiegen. Das gilt für den Monatsvergleich zum März, in dem manche Produkte wie etwa Heizöl laut Energiepreisindex (EPI) sogar billiger wurden. Im Vergleich zum Vorjahr sieht die Lage allerdings anders aus: Heizöl ist noch immer doppelt so teuer wie 2021. Auch Superbenzin und Strom waren heuer im April zwar billiger als im März, Superbenzin kostete aber um fast 40 Prozent, Strom um 8,5 Prozent mehr als im Vorjahr.