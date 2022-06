Kosten explodieren: Gaspreis bereits verdreifacht

Fünf Milliarden für die Kriegskassa

So hat Österreich alleine im März 2022 rund 633 Milliarden Euro für russisches Gas bezahlt - im März des Vorjahres waren es hingegen nur 181 Millionen Euro. Das ist nicht weniger als das Dreifache. In Summe spülten alleine Österreichs Gasimporte damit innerhalb von nur zwölf Monaten rund fünf Milliarden Euro in Russlands (Kriegs-)Kassa. In den Vorjahren lag dieser Wert zwischen ein bis zwei Milliarden pro Jahr.