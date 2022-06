Das Erneuerbare Wärmegesetz geht in Begutachtung

Zudem kündigte Gewessler an, dass es bei Windparks in Zukunft möglich sein soll, bereits in die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) zu gehen, bevor eine Flächenwidmung vorliegt. Damit soll die Verfahrensdauer bei Windparks verkürzt werden. Sie wolle noch am Montag dazu einen Vorschlag präsentieren, so die Ministerin.