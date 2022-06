Lebensrettung am Weg zur Feuerwehr-Siegesfeier

Die Feuerwehrjugend aus Feldkirchen/D. war nach einem Bewerb am Weg zur Siegerehrung nach Zwettl an der Rodl, als der Bus in Gramastetten an einem echten Notfall vorbeikam: „Am Boden lag ein Mann, rundherum standen Leute“, so Jugendbetreuer Christian Rauch (41), der sofort mit Ewald Hofmann (49) raussprang und zum Verunfallten eilte, der offenbar am Rad Herzflimmern erlitten hatte und gestürzt war.