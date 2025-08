Neun Freunde machen jetzt Urlaub vom Feuer-Schock

Feuer im Motorraum ausgebrochen

Also ließen sich neun Burschen aus Schönau im Mühlkreis nicht entmutigen, nachdem – wie berichtet – ihr Bus auf der Tauernautobahn ein Raub der Flammen geworden war. Ein 17-Jähriger hatte am Steuer gesessen, als die Lampen am Armaturenbrett verrücktspielten und vor einem möglichen Motorschaden warnten. Gleich hinter dem Tauerntunnel bei Zederhaus blieben die Freunde stehen, schauten nach, und schon züngelte ihnen im Motorraum eine Flamme entgegen. Sie konnten gerade noch ihr Gepäck retten, ehe der Bus komplett abbrannte.