Stöger: „Die erste Hälfte war sehr, sehr stark!“

Peter Stöger (Rapid-Trainer): „Logischerweise sind wir sehr zufrieden, dass wir so gestartet sind. Die Aufgaben in den nächsten zwei Wochen sind sehr intensiv, da tut es uns gut, dass wir heute drei Punkte mitgenommen haben. Auch von der Performance her sind wir sehr einverstanden. Gerade die erste Hälfte war sehr, sehr stark. Blau-Weiß hatte dann auch Ideen, wir haben aber trotzdem unsere Möglichkeiten gehabt. Und es ist schon auch ein bisschen die Thematik, dass wir Spieler auf unterschiedlichem körperlichen Niveau haben. Wir müssen schauen, dass wir das über 90 Minuten hinkriegen können, aber müssen auch aufpassen, dass wir sie nicht überfordern.“