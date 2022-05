Reifen für Elektroautos sind deutlich teurer

Auch der europäische Reifenherstellerverband ETRMA mit Sitz in Brüssel erwartet steigende Preise und rechnet mit länger andauernden Lieferengpässen. „Die Märkte sind derzeit ziemlich knapp versorgt, und die Produktionskapazitäten stehen stark unter Stress“, betonte die Generalsekretärin des Verbands, Fazilet Cinaralp, in dem Blatt. „Deshalb ist damit zu rechnen, dass die damit verbundenen Anpassungen über den Preis erfolgen sowie auch über die Lieferzeiten. Die europäische Reifenindustrie ist am stärksten von dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine betroffen.“