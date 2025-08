Bitte zu Tisch! Früher Vogel sieht die Welt

Teqball, eine innovative Mischung aus Tischtennis und Fußball, gewinnt auch in Österreich zunehmend an Beliebtheit. Erfunden wurde der Sport 2012 in Ungarn von Ex-Fußballprofi Gábor Borsányi und dem technikbegeisterten Ingenieur Viktor Huszár. Ihr Ziel: die fußballerischen Fähigkeiten auf kreative Weise zu fördern. In Österreich mischt der Burgenländer Alexander Hamm bereits an der Spitze mit.