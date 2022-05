Händler muss „müdes“ Elektroauto zurücknehmen

„Reichweiten Lüge der Hersteller“

Poduschka: „Das Oberlandesgericht Linz stellte fest, dass, wenn man im Winter nur im Eco-Modus, teilweise ohne Heizung, weit weniger weit fahren kann als vom Verkäufer versprochen wurde, ist das ein die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigender Mangel. Ein redlicher Autokäufer kann einfach glauben, was ihm ein Verkäufer sagt. Er braucht nicht selbst in Prospekten und im Internet überprüfen, ob das stimmt.“ Das Urteil ist das erste in einem Elektroauto-Reichweiten-Prozess in Österreich. „Die österreichische Justiz hat den Reichweitenlügen der Hersteller von E-Auto einen Riegel vorgeschoben“, sagt der Rechtsanwalt.