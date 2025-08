Hier gab es seit einem Jahr keinen Verkehrstoten

Tempo 30: Bremse für den Tod

Die erste Maßnahme, die den Unterschied machte, klingt fast zu einfach: Tempo 30. Auf mehr als der Hälfte der Straßen in Helsinki dürfen Autos nicht schneller fahren. Besonders in Wohngegenden und in der Nähe von Schulen gilt diese Regel konsequent. Vor 50 Jahren lag das Limit noch bei 50 km/h auf eben diesen Straßen. Die Wirkung ist deutlich: „Geschwindigkeitsbegrenzungen gehören zu den wichtigsten“, sagt Roni Utriainen, Verkehrsplaner der Stadt.